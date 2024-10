Elezioni regionali, Pd primo partito anche in provincia di Savona. Boom di Arboscello e Cangiano, sopra i 2000 Lessi, Foscolo e Vaccarezza

Savona. Vince il centrodestra, ma i “campioni” delle preferenze stanno nel Pd, che è (e di parecchio) il primo partito. Si può riassumere così l’esito delle elezioni regionali in Liguria per quanto riguarda la provincia di Savona.

Da un lato c’è infatti il responso delle urne: vince la coalizione a sostegno di Marco Bucci con il 49,46% dei voti (nel momento in cui scriviamo manca solo il dato di Bergeggi), mentre quella in appoggio ad Andrea Orlando si ferma al 46,33%. Un esito abbastanza allineato a quello regionale (dove lo scarto è ancora più ridotto), e che ha contribuito a ribaltare il voto di Genova città (qui la mappa del voto in provincia di Savona).

