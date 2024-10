Un ferito trasportato in ospedale, in codice giallo, con una sospetta frattura ad una gamba. Questo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in Via Fiume, a pochi metri dal ponte della Scorza, dove un’auto e uno scooter sono entrati in collisione. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento e all’origine potrebbe esserci una mancata precedenza. A rimanere ferito è un uomo di 32 anni soccorso dalla Croce rossa della Spezia, sul posto anche la Polizia locale per ricostruire la dinamica dei fatti. Il traffico ha subito rallentamenti.

L’articolo Incidente stradale in Via Fiume: sospetta frattura a una gamba per uno scooterista proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com