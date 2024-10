La notte di Halloween al Jux Tap il djset di Saintpaul

Produttore musicale con all’attivo diversi dischi di platino, d’oro e d’argento, editore musicale, talent scout, organizzatore di eventi di successo come Sunset Aperitif e Lumen… Saintpaul DJ è prima di tutto un dj di livello internazionale. In questa veste giovedì 31 ottobre, la notte di Halloween è special guest alla console di Jux Tap di Sarzana. Nel locale di Cristiano Arpe e Andrea Tartarini quella sera va in scena Remember Glamour Disco, un evento dedicato a chi vuol rivivere le emozioni vissute al Glamour, storico spazio di Marco Sturli. La serata sarà un’avventura che ripropone l’atmosfera degli splendidi party di questo club. Non mancherà ciò che ha sempre contraddistinto Glamour nel panorama del mondo della notte: sorriso, cortesia, professionalità, musica di grande livello e tanto spettacolo. Alla musica, come dicevamo, pensa soprattutto Saintpaul DJ, un professionista del mixer dalla carriera ormai consolidata che in console invece di mettere al centro il proprio ego, mette il sorriso ed il divertimento del pubblico. “Non so se sono fortunato o bravo, sono nato a Carrara e cresciuto ad Avenza, città che non ha connessioni musicali o supporto per gli artisti”, scrive sui social raccontando uno dei suoi tanti successi con Eliza G. “Ho sempre avuto una folle voglia di girare il mondo facendo il mio lavoro. Riuscirci come dj e come produttore mi dà una sensazione impagabile”. Ma che musica propone nelle sue serate Saintpaul DJ? Come sempre, quando si tratta di artisti di successo assoluto, più che il genere, che ovviamente varia sempre, conta più la capacità di catturare l’energia del pubblico e farlo emozionare… e in questo Saintpaul DJ è davvero uno specialista. Con questo artista il 31 ottobre, per l’Halloween Party Remember Glamour Disco al Jux Tap di Sarzana (La Spezia), ci sono tanti altri professionisti. Il dj resident è Fabri B, alla voce c’è MC Fago, l’animazione è a cura di JB Crew Milano.

