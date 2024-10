Gori 6 – Il gol è sul suo palo, ma la punizione di Verreth è forte e soprattutto sotto l’angolino. Per il resto il Brescia non calcia praticamente mai in porta e come nelle ultime uscite torna negli spogliatoi con i guanti ancora puliti.

Wisniewski 7 – Al Rigamonti si gioca più a calci che a calcio ma il difensore polacco è perfetto in ogni suo intervento. Bravissimo in anticipo, negli uno contro uno, a svettare di testa e ad uscire palla al piede. Una conferma ogni gara di più.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com