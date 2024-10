Natale: “Orlando ha ridato a centrosinistra capacità di competere seriamente in una regione dove da tempo non c’era partita”

“Andrea Orlando ha fatto un gran lavoro, ha ridato al centrosinistra la capacità e la possibilità di competere seriamente, a testa alta, in una regione in cui da tempo non c’era partita. A lui va il nostro grazie per l’impegno, la competenza, la dedizione e la passione che ha messo in questi mesi in cui ha attraversato la Liguria, città per città, paese per paese”. Si apre così una nota di Davide Natale, segretario del Partito democratico ligure. “Continueremo questo percorso che ci vedrà impegnati a rafforzare e consolidare lo schieramento che si contrappone a questa destra – prosegue l’esponente Dem, fresco di conferma in Consiglio regionale con oltre 5mila preferenze -. In questo quadro il Partito Democratico ha raggiunto un importante risultato, il 28,47 %, un traguardo di cui siamo soddisfatti, ma consapevoli che il lavoro che ci attende è ancora tanto, a partire dalla capacità di coinvolgere quei cittadini che disillusi si sono allontanati dalla politica. Un ringraziamento speciale va ai nostri volontari, il cui impegno e dedizione sono stati fondamentali, e agli elettori per la fiducia accordata. Ripartiamo da qui, certi di aver intrapreso la strada giusta”.

L’articolo Udc, Ponzanelli: “Grazie a tutti quelli che hanno dato fiducia a nuovo corso partito” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com