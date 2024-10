Niente staffetta per la Pro Avis, ma missione ugualmente riuscita

La società podistica di Castelnuovo Magra ci ha provato per due sabati consecutivi ad organizzare la staffetta podistico/ciclistica, con l’assistenza dei furgoni dell’Avis, per portare il ricavato delle corse societarie del 2024 ed il materiale raccolto con le varie donazioni all’Ospedale Gaslini di Genova; purtroppo il tempo non è stato clemente ed ambedue le staffette sono state annullate. Ma la missione doveva essere compiuta e quindi sabato 26 ottobre pomeriggio un pulmino dell’Avis, con Pietro Mazzi alla guida e con sopra una rappresentanza della Pro Avis, il presidente Massimo Baldini, Paolo Giusti e Francesco Convalli, è partito con direzione Genova-Gaslini e la consegna è stata fatta; per la staffetta se ne parlerà l’anno prossimo ma lo scopo fondamentale è stato raggiunto. Per finire ricordiamo che, come ogni anno, sia la manifestazione podistica svoltasi a Luni Mare il 20 ottobre, facente parte del Corrilunigiana, che la staffetta successiva sono dedicate a Gabriele Mastorci, un ragazzo colpito da Sla in tenera età e hanno come scopo, oltre alla beneficenza, anche la sensibilizzazione verso le malattie neurologiche.

