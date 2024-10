Nuova viabilità a Savona, iniziati i lavori per il doppio senso in via dei Mille

Savona. Sono iniziati questa mattina i lavori per la nuova viabilità a Savona. La giunta ha deciso per la soluzione 3 proposta da Sintagma che prevede il doppio senso di marcia in via dei Mille e il senso unico in via Famagosta

Ieri è stata approvata la sistemazione dei parcheggi di via dei Mille e di piazza Diaz e ha deciso di procedere con interventi di modifica del raccordo dell’attuale marciapiede nell’angolo tra via dei Vegerio e via dei Mille e il successivo allineamento fino a via Poggi, nella porzione oggi occupata dai dissuasori in cemento, con conseguente allargamento della carreggiata utile di via dei Mille.

