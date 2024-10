Odore di gas invade Via Piave, Via Picco e Via Redipuglia ma è solo una sostanza “odorizzante”

Nonostante l’odore inconfondibile avvertito da decine di residenti dell’area di Piazza Matteotti e vie limitrofe non si trattava di una vera e propria fuga di gas. Le strade coinvolte sono state chiuse in via precauzionale mentre i vigili del fuoco hanno iniziato a ricercare l’origine dell’eventuale perdita. A quanto pare si è trattato invece di un intervento di routine all’interno dell’area Iren-Acam, specificatamente ad una pertinenza di Italgas. Qui sono stati sezionati dei tubi e nell’operazione è stata dispersa dell’acqua che conteneva una sostanza odorizzante, usata normalmente per rendere distinguibile il gas. L’acqua impregnata di questa sostanza si è dispersa nella rete fognaria e per questo è stata avvertita attraverso diversi tombini della zona: lo strumento per la ricerca del gas utilizzato dai Vigili del fuoco, invece, non ha rilevato tracce di gas e quindi di pericolo.

Nelle prossime ore è probabile che si ripropongano zaffate di odore nella zona, per lo più in corrispondenza di tombini e condotte dell’acqua piovana.

