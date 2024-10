Orlando vince alla Spezia, Sarzana e in tutti i comuni maggiori, Bucci conquista l’entroterra

Andrea Orlando è il candidato presidente della Regione Liguria più votato in provincia della Spezia con il 50,31%. Una vittoria che non sposta l’ago della bilancia nella corsa all’ufficio alto di Piazza De Ferrari, a cui approda Marco Bucci, anche perché il divario con l’ormai ex sindaco di Genova non è trascendentale nell’estremo Levante. Meno di quattromila i voti il vnataggio del candidato di centrosinistra rispetto al suo antagonista di centrodestra che si ferma al 46,14%. Orlando conquista, ma non sfonda.

Dopo di loro tutti gli altri a distanze siderali: il comunista Nicola Rollando (1,03%) prima dell’ex grillino Nicola Morra (0,86%), poi Francesco Toscano (0,71%), Alessandro Rosson (0,35%), Davide Felice (0,29%), Maria Antonietta Cella (0,19%) e Marco Giuseppe Ferrando (0,11%).

