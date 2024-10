Promozione, Ceriale. Andreetto sempre più ‘goleador’: ” Non è un mio obiettivo ma spero di esultare ancora. Essere tornato è un onore”

Tre reti tra campionato e coppa è un buon bottino per un difensore centrale, soprattutto se si pensa che siamo alle fasi iniziali della stagione. Elia Andreetto, tornato a Ceriale dopo aver svolto esperienze lontano dal Merlo, è uno dei trascinatori della Prima Squadra.

“Nemmeno io mi aspettavo questo numero di gol – dichiara Andreetto con il sorriso -. Sono molto felice sia per una soddisfazione personale sia per aver dato una mano alla squadra. Non è il mio ruolo e nemmeno il mio compito, quindi non diventerà un obiettivo o un’ossessione. Spero però di poter esultare ancora qualche volta durante la stagione perché è sempre bello“.

