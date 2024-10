Quindici nuove onorificenze in Prefettura, Inversini: “Riconoscimento a chi ha contribuito a difendere e custodire la città”

Una medaglia d’oro per il valore civile, tre d’argento. Due nuovi commendatori e nove cavalieri. Sono le onorificenze consegnate oggi pomeriggio in Prefettura alla Spezia quale riconoscimento per quindici cittadini che si sono spesi per gli altri e servito lo Stato che abbiano indossato una divisa oppure no. Alcune sono state consegnate in memoria, è il caso di Romano Mantegazza che a costo della propria vita cercò di salvare la sua badante da un’aggressione. Poi ci sono stati gli eroi dell’alluvione del 2011 che si prodigarono a salvare e sostenere le comunità in uno dei momenti più tragici della storia del territorio. C’è chi ricoprendo ruoli dirigenziali, oppure militari e come servitori dello Stato si sono distinti manifestando evidenti virtù civiche.

Per il prefetto Maria Luisa Inversini si tratta dell’ultima cerimonia ufficiale prima di lasciare il suo incarico. “E’ una giornata speciale, un momento di festa anche se i miei saluti personali ormai hanno sempre un po’ di malinconia – ha detto il prefetto -. Mi piace però chiudere così: consegnando questi riconoscimenti a quelle persone che mi hanno accompagnata, collaborato con la Prefettura e tutte le istituzioni. Hanno lavorato per rendere questa città più sicura e solidale, orgogliosa di se stessa” .

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com