Rapallo: Messe in rito romano antico e lingua latina

Da Gianrenato De Gaetani

Nel mese di novembre presso l’Oratorio dei Bianchi in Rapallo si celebreranno due S. Messe in Rito Romano antico e lingua latina aggiuntive. Nella commemorazione del 2 novembre “In commemoratióne ómnium Fidélium Defunctórum” la S. Messa vedrà la caritatevole liturgia dell’Assoluzione al Tumulo. Questa non toglie nulla alla verità della Resurrezione, anzi, ci presenta un’altra verità che è quella della morte e del suffragio come necessario per la liberazione delle Anime dei defunti dal Purgatorio.

» leggi tutto su www.levantenews.it