Niente Arkadiusz Reca, vittima di un malanno d’autunno. Il terzino polacco non va nemmeno in panchina per la partita dello Spezia contro il Brescia di questa sera a casa di una lieve influenza. D’Angelo sceglie così di alzare Mateju nella linea dei centrocampisti, largo a destra, adattando Luca Vignali a quinto di sinistra, con l’inserimento di Candelari da mezzala con Salvatore Esposito e Cassata. Davanti, il tecnico rinuncia a Soleri e Pio Esposito, puntando sul bomber da trasferta Di Serio e su Colak, alla seconda da titolare in maglia Spezia. Conferma per Wisniewski in difesa, con Hristov e Bertola davanti a Gori, alla caccia del quinto clean sheet di fila.

L’articolo Reca out per influenza, D’Angelo sceglie Di Serio con Colak per affrontare il Brescia proviene da Città della Spezia.

