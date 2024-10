Riviera Beach Volley, tredici tappe del campionato italiano per società ad Andora

Andora. Tredici tappe in tre giorni su 6 campi. E’ questa la prima giornata ufficiale del Campionato italiano per società Fipav organizzata dal Comune di Andora in co-organizzazione con il Riviera Beach Volley presso l’arenile della Marina di Andora. Una tappa Gold femminile, tre tappe Silver maschili e femminili e tre tappe Bronze maschili e femminili.

Questo il programma per il ponte dell’1, 2 e 3 novembre presso i sei campi montati tra i Bagni Holiday e i Bagni Europa nell’immediatezza del Porto di Andora. In contemporanea a Sanremo venerdì 1 grazie all’accordo tra le società Riviera Beach Volley e Riviera Volley Sanremo sottoposto dal presidente RBV Alessio Marri, il Gold maschile verrà organizzato dalla società guidata da Giuseppe Privitera dove verrà promossa anche la donazione di sangue con il comitato Fidas di Imperia, Sanremo e Ventimiglia.

