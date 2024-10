Dall’ufficio stampa

Venerdì 1° novembre seconda tappa del nuovo tour di Francesca Sivori, la book trotter intervistata da Salvo Sottile per I Fatti Vostri. Per il suo ritorno, atteso da tutti i suoi lettori, la troviamo alla libreria UBIK di Santa Margherita Ligure. La scrittrice sarà presente tutto il giorno in orario di libreria per firmare le copie del suo secondo romanzo: La scelta di Mimì, pubblicato da La Memoria del Mondo Editore.

