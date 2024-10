Udc, Ponzanelli: “Grazie a tutti quelli che hanno dato fiducia a nuovo corso partito”

“Ringrazio tutti quelli che hanno dato fiducia al nuovo corso del nostro partito. L’Udc è vivo e riscuote in tutta la provincia 1755 voti totali. Un impegno non facile e tutt’altro che scontato visto le forze in campo”. Lo dichiara in una nota Francesco Ponzanelli, commissario provinciale dell’Udc spezzino. “Abbiamo sostenuto il nostro scudo crociato come simbolo della tradizione e del futuro e il risultato ne è la prova. Abbiamo lavorato tutti duramente perché i cittadini avessero un vero partito di centro da potere individuare e votare nella scheda elettorale. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato con la loro candidatura, quelli che hanno portato e divulgato il nostro progetto. Dopo un anno alla guida del partito sento la conferma di andare avanti orgogliosamente per questo percorso sapendo di avere contribuito insieme a tutto il partito, alla vittoria del nostro presidente Marco Bucci”, conclude l’ex vice presidente della Provincia.

