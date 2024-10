All’età di 80 anni è mancato l’imprenditore Pasquale Chemi. Con la moglie Carla fondò il marchio internazionale Raemil

E’ scomparso nelle ultime ore Pasquale Chemi, 80 anni, socio fondatore dei Lions Club Colli Spezzini. Industriale conosciuto nell’ambito portuale perché nel passato aveva una ditta di importazione frutta, da trent’anni era il titolare della Chemi Farm con diversi punti vendita di erboristeria in provincia e, insieme alla moglie Carla, fondatore del marchio Raemil, noto a livello internazionale. Punto di riferimento per la comunità calicese dove è stato anche consigliere comunale come oggi la nipote Giulia. I funerali si svolgono giovedì, alle 14.30 nella chiesa di Ceparana e la salma sarà tumulata nel cimitero di Santa Maria di Calice. La sua scomparsa lascia inevitabilmente nel dolore la moglie Giulia Carla Maghelli, i figli Luca e Matteo e i nipoti Giulia, Benedetta e Leonardo. Condoglianze da parte della redazione.

