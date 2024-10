Alluvione in Valbormida, anche l’area artigianale di Dego sotto una colata di fango

Dego. Un sito produttivo nuovo, operativo a Dego lungo la Ss29 da sei mesi, invaso da oltre sessanta centimetri di fango: la Omg – Officine Meccaniche Ghiglia, come le aziende accanto, da Ecoglass a GilMarmi o Il Truciolo, è finita sott’acqua nella notte tra il 26 e il 27 ottobre. Il fiume Bormida, che scorre abitualmente a circa duecento metri dal sito artigianale, ha raggiunto un’espansione tale da travolgere anche la strada e, appunto, le aziende presenti.

Da domenica scorsa i cento dipendenti della Omg, che ha sedi anche a Cairo e Mallare, alternandosi, stanno cercando di mettere in salvo attrezzature e macchinari lavorando senza sosta. A preoccupare, soprattutto, le saldatrici con le quali si realizzano le carpenterie in lamiera per il settore ferroviario, ma anche gran parte di macchinari di precisione alimentati dall’elettricità che l’acqua potrebbe aver danneggiato per sempre.

» leggi tutto su www.ivg.it