Automobilismo/ “Cronoscalata della Castellana”, Ticci entusiasta

Da Emilio Burlando

Gianluca Ticci entusiasta della “Cronoscalata della Castellana” Nel 2025 il pilota della Sport Favale 07 ritroverà la Nova Proto NP03 L’undicesima piazza assoluta conquistata alla 51^ “Cronoscalata della Castellana Orvieto” si è tradotta in un motivo di grande orgoglio e di

entusiasmo per Gianluca Ticci, che ha preso parte alla Finale nazionale del CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna) al volante di una Nova Proto NP03 motorizzata Aprilia messagli a disposizione dal Faggioli Racing Team.

“Sono contento – osserva il portacolori della Scuderia Sport Favale 07 – di aver partecipato alla salita umbra con la Nova Proto NP03 e di aver avuto l’opportunità, dato che era una gara di finale, di confrontarmi con tutti i migliori avversari di categoria. E, ovviamente, sono contento anche del risultato conseguito, ad un distacco minimo dai più forti interpreti delle cronoscalate”.

“Questa positiva conclusione di stagione – sottolinea Gianluca Ticci – mi ha fornito una buona iniezione di fiducia per il prossimo anno in cui, a parte qualche gara spot con la mia vecchia e fida Fiat X1/9 2000, utilizzerò principalmente ancora con una Nova Proto NP03 motorizzata Aprilia, che sarà gestita dalla nostra piccola squadra in collaborazione con il Faggioli Racing

Team. Un grazie, infine, a tutti i partner che, con il loro supporto, mi hanno dato modo di approcciarmi, con soddisfazione, al mondo delle Sport Prototipi”.

