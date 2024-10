Brugnato 5Terre Outlet Village assume 14 persone: colloqui mercoledì 6 novembre

Mercoledì 6 novembre a partire dalle 10 Brugnato 5Terre Outlet Village dedicherà un’intera giornata a colloqui finalizzati alla selezione di nuovo personale da inserire all’interno degli organici degli store del Centro. Un’iniziativa promossa da Promos Srl, la società italiana leader nel comparto outlet che si occupa della gestione dell’Outlet Village ligure, in collaborazione con Infojobs, tra le principali piattaforme per la ricerca di lavoro online in Italia.

I colloqui avverranno in modalità speed date, guidati direttamente da area manager e referenti delle risorse dei brand presenti all’interno di Brugnato 5Terre Outlet Village aderenti all’iniziativa, che avranno ciascuno una postazione dedicata dove riceveranno e intervisteranno i candidati.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com