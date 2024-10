Calcio/ Cittadella – Sampdoria 0-0: emozioni con il contagocce al Tombolato

Pareggio senza emozioni tra Cittadella e Sampdoria: al Tombolato finisce 0-0 con i blucerchiati che mantengono la porta inviolata per la seconda gara di fila. La buona notizia arriva da Pedrola mandato in campo per una ventina di minuti al posto di Coda.

Una sfida in cui i portieri sono stati impegnati pochissimo: la Sampdoria dopo il tiro fuori di Benedetti, ha una buona chance con Tutino ma la palla finisce di poco a lato. Nel Cittadella durante il primo tempo da registrare un colpo di testa di Rabbi a lato e una conclusione respinta da Vismara.

» leggi tutto su www.levantenews.it