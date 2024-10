Champions League, impresa della Rari Nantes ad Atene. Rizzo: “Abbiamo battuto una delle favorite, avanti così

Atene. Grande impresa della BPER Rari Nantes Savona che, nella partita valevole per la terza giornata del Gruppo D della fase Group Stage della Champions League 24/25, disputata nella piscina “P. Kapagerof” di Atene, ha battuto i greci dell’Olympiacos SFP con il punteggio di 10 a 9.

I biancorossi di Alberto Angelini hanno letteralmente dominato la partita, sempre in vantaggio, hanno controllato i greci che in un paio di occasioni sono riusciti a raggiungere il pareggio subito rintuzzati subito dai savonesi. Una vittoria fondamentale per la classifica del girone contro una squadra che è una vera e propria corazzata e che è tra le papabili per la conquista della Champions League.

Da segnalare che la Rari ha giocato priva di Luca Damonte rimasto a Savona perché infortunato.

