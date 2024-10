Sconcerto a Chiavari per la morte improvvisa e violenta, ieri alle 23,00, di un trentenne bielorusso che – secondo informazioni non confermate – era stato affidato alla Croce Verde di Chiavari per svolgere servizi sociali. Il cadavere in Largo Pessagno. Inutile l’arrivo del medico del 118, che ha constatato il decesso, e dei militi della Croce rossa di Chiavari. Sul posto per gli accertamenti del caso la polizia di Stato.

» leggi tutto su www.levantenews.it