Commissariato di Cornigliano, insediato il nuovo dirigente Marco Poggi

Genova. Si è appena insediato alla questura di Genova il nuovo dirigente del commissariato di Cornigliano. Si tratta di Marco Poggi, primo dirigente della polizia di Stato, investigatore e profondo conoscitore della realtà genovese, ritorna nel capoluogo della Liguria dopo aver maturato grande esperienza di polizia giudiziaria nelle squadre mobili di diverse regioni del Nord Italia.

Savonese classe 1973, è entrato nella polizia di Stato nel settembre del 1998 come agente ed assegnato all’ufficio di gabinetto della Questura di Torino. Vincitore del concorso per commissari della polizia di Stato nel 2004 ha svolto il corso di formazione per commissari della polizia di Stato presso l’Istituto Superiore di Polizia, a Roma, fino al dicembre 2006.

