Corruzione, rinviata al 18 dicembre l’udienza per i patteggiamenti: per Toti due mesi in più di condanna

Genova. E’ cominciata alle 9.30 ed è durata meno di un’ora l’udienza per il patteggiamento di Giovanni Toti, Aldo Spinelli e Paolo Signorini, arrestati il 7 maggio nell’ambito della maxi inchiesta per corruzione e che ha settembre hanno concordato il patteggiamento con la Procura. Come anticipato l’udienza è stata rinviata. La decisione dovrebbe arrivare il prossimo 18 dicembre

Nessuno degli imputati era presente davanti al gip Matteo Buffoni. C’erano invece gli avvocati Stefano Savi per Toti, Andrea Vernazza e Alessandro Vaccaro per Spinelli e Mario Scopesi (assente il fratello Enrico Scopesi per impegni fuori Genova) per Signorini.

