Diga Perfigli, partono i cantieri: il nuovo muro d’argine dell’Entella pronto entro maggio 2025

Chiavari. “Partiranno lunedì 4 novembre i lavori di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale dell’Entella. Si tratta del primo lotto del progetto di Città Metropolitana di Genova, meglio conosciuto come Diga Perfigli, approvato per il Comune di Chiavari dall’amministrazione Levaggi con delibera n. 171 del 27 giugno 2013″.

Con queste parole, affidate ad una nota stampa, il Comune di Chiavari dà notizia dell’inizio ufficiali dei lavori per la costruzione della Diga Perfigli, vale a dire la costruzione di un nuovo muro d’argine sulla sponda orientale pensato per contenere le piene dell’Entella e provare mettere in sicurezza la congiunzione con l’affluente torrente Lavagna.

