Dopo gli scontri prima Spezia-Reggiana convalidato obbligo di firma per otto ultras

In conseguenza dei Da.Spo. (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) disposti dal Questore della Spezia, all’esito delle indagini condotte dalla Polizia di Stato spezzina per gli scontri tra le tifoserie avvenuti lo scorso 5 ottobre in viale Aldo Ferrari, poco prima della partita Spezia-Reggiana disputata allo stadio “A. Picco”, sono stati convalidati dal Gip del Tribunale della Spezia 8 provvedimenti di obbligo di firma per ultras spezzini e reggiani.

I provvedimenti – spiega la Questura in una nota – calibrati in base alla gravità della condotta accertata a carico dei singoli partecipanti alle violenze, riguardano tre ultras spezzini di cui due destinatari dell’obbligo di firma per 18 mesi, con una durata dei Da.Spo. di cinque anni, mentre ad un terzo soggetto è stato notificato un provvedimento della durata di tre anni e dovrà presentarsi alla firma per 12 mesi. Per un quarto tifoso dello Spezia, recidivo, in quanto già destinatario della stessa misura, è stato avviato il procedimento amministrativo per l’inasprimento della misura stessa.

La prescrizione dell’obbligo di firma ha interessato anche cinque tifosi della squadra di Reggio Emilia, con la prescrizione di presentazione per 12 mesi, la durata dei provvedimenti amministrativi è per tutti di due anni.

