Festival Lunae Musica, secondo concerto “Canzoni e Danze” a Palazzo Roderio

Prosegue sabato 2 novembre, alle 18.30 presso la sala Consiliare del Comune di Sarzana, il Festival “Lunae Musica”, organizzato dall’Associazione Musicale Lunaensemble, con il concerto “Canzoni e Danze” dell’Exclusive Trio, composto dalle sassofoniste Valentina Renesto, Francesca Simonelli e il pianista Giuseppe Bruno. Il trio offrirà al pubblico un viaggio tra differenti stili e colori, che ben illustra le grandi potenzialità del sassofono in tre dei suoi tagli principali. Si va dal Kegelstatt Trio di Mozart, così classicamente viennese ma anche così atipico nella sua struttura e concezione sonora, a New York Tales del siciliano Michele Allegro, recentemente premiato nel Concorso internazionale di composizione “Sax & Villas”, omaggio alla metropoli americana che non dorme mai. Ci si sposterà poi nella città di Buenos Aires, protagonista dei due bellissimi tanghi da concerto di Piazzolla, Café 1930 e Night club 1960, mentre la città di Parigi è sicuramente il centro dell’immaginazione di Poulenc, il più lirico ma anche il più ferocemente ironico del Groupe des Six, con Trio per pianoforte, oboe e fagotto (trascrizione per sax soprano e sax tenore).

Questa seconda edizione del festival si caratterizza per un allargamento delle sue finalità in senso inclusivo e sostenibile. Oltre a realizzare concerti gratuiti nella città di Sarzana, gli eventi in programma saranno resi fruibili anche a persone in situazione di fragilità/svantaggio e a rischio di esclusione sociale: ogni singolo concerto verrà videoregistrato e proiettato – grazie alla collaborazione di ASL5 – nelle sale di somministrazione chemioterapica e nei reparti di oncologia, in accordo con la Breast Unit del Levante Ligure e con il reparto di Oncologia dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Il progetto è realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia, nell’ambito del Bando “Cultura plurale e sostenibile”, del Comune di Sarzana, insieme ai partner ASL5 e Liceo Musicale “V. Cardarelli” della Spezia. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per prenotare contattare il numero 340/1035085 o inviare una mail a lunaensemble16@gmail.com

