Giunta Bucci, Campora non sarà assessore: “Ora voglio fare politica e aiutare in campagna elettorale”

Genova. Matteo Campora non seguirà Marco Bucci nella nuova giunta regionale. A dichiararlo – a sorpresa rispetto alle previsioni più accreditate sulla carta – è stato lo stesso assessore comunale, eletto consigliere nella lista civica Vince Liguria con 1.933 preferenze.

“Ovviamente è una soddisfazione da parte di tutti raggiungere questo risultato. In questo momento, guardando avanti, la mia scelta sarebbe anche quella di iniziare a fare un po’ di più politica, quindi fare un’attività anche meno tecnica, dopo otto anni veramente intensi e faticosi – ha spiegato Campora a margine di una conferenza stampa a Palazzo Tursi -. Decideremo col sindaco, ma la mia idea è quella di occuparmi più del gruppo, della parte politica, e di tirare un po’ il fiato, anche perché in questi sei mesi la mia volontà è quella di dedicarmi a supportare il vicesindaco Pietro Piciocchi in questa campagna elettorale che non sarà facile, e quindi voglio mettere tutte le mie energie per aiutare tutti gli amici e colleghi che sono rimasti qui in consiglio comunale”.

