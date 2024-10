Il 1° novembre il quintetto “Abrasileirados” in concerto all’oratorio di San Filippo Neri

Genova. Inserito nel piano di valorizzazione 2024 del ministero della Cultura, il concerto I suoni della natura, i colori della storia del quintetto Abrasileirados il pomeriggio del 1° novembre 2024 alle 16.45 a Genova, all’oratorio di San Filippo Neri in via Lomellini, apre la ventesima edizione della rassegna Autunno in Oratorio inaugurando nel contempo il Mês da Consciência Negra (Mese della Coscienza Nera, promosso a Genova dall’associazione Luanda), festa nazionale in Brasile per commemorare la resistenza nei secoli di schiavitù.

Con ingresso gratuito, il pomeriggio di Ognissanti alle 16.45 gli affermati artisti del quintetto Abrasileirados (brasilianizzati) propongono un viaggio nella música popular brasileira fra musica dal vivo, letture di testi poetici musicati, descrizioni artistiche nello scrigno barocco dello spettacolare oratorio di San Filippo Neri, risvegliando emozioni custodite nel sé più profondo (“no ser que tenho guardado”, F. Pessoa) attraverso un ricco programma di arti sfaccettate attraverso il tempo e lo spazio.

