La “Libreria Paoline” festeggia 70 anni di presenza a Savona

Savona. La Libreria Paoline festeggia settant’anni di presenza nella città della Torretta. Per questa occasione il responsabile Roberto Fiaschi, in collaborazione con il Servizio per le Comunicazioni Sociali diocesano, organizza una mostra foto-documentale e una settimana di incontri sul tema “Dire Dio oggi” negli spazi espositivi della Curia Vescovile, in piazza Vescovado.

Dal 4 al 9 novembre, dalle ore 15 e alle ore 18, sarà possibile visitare la mostra sulla storia dell’apostolato della stampa cattolica in città dal 1892, anno della fondazione del mensile diocesano “Il Letimbro”, ad oggi. La presentazione si terrà alle ore 15,30 a cura dello stesso Fiaschi, di Marco Freccero e Paola Bussino.

