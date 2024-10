Mensa Santo Stefano, per fascia Isee 20-30mila euro il costo massimo del buono pasto tornerà 6 euro

Non più costo massimo giornaliero del buono pasto pari a 7,20 euro per la fascia Isee dai 20mila euro in su; ma costo massimo di 6 euro per la fascia 20-30mila e 7,20 dai 30mila in su. Questo la modifica tariffaria che l’amministrazione comunale di Santo Stefano andrà a mettere in atto in conseguenza della mozione approvata questa sera in consiglio comunale (qua è possibile seguire il video integrale della seduta), volta appunto al menzionato ritocco delle fasce Isee. Nelle scorse settimane non pochi erano stati i malumori e le proteste levatisi dalle famiglie per l’incremento del 20 per cento del buono pasto (al centro di una vivace assemblea), che, nel suo costo massimo (cioè quello riferito alla fascia Isee dai 20mila euro in su), arrivava a 7,20 euro. Questo a fronte di un costo complessivo della refezione per il 2024 stimato in 425mila euro (oltre 90mila euro in più rispetto al 2023), con copertura da parte dell’utenza fissata in circa il 65 per cento e il resto a carico della fiscalità generale.

Il consiglio odierno, seduto anche da alcuni genitori, è stato convocato in seduta straordinaria su richiesta dei consiglieri di opposizione (Eleonora Aiesi, Silvio Ratti, Emanuele Cucchi e Luciano Mondini) che hanno presentato un documento per chiedere di riportare il buono pasto al valore precedente l’incremento. Mentre dalla maggioranza di centrosinistra è giunta la mozione, illustrata dal capogruppo Niccolò Menconi e poi approvata dall’assemblea consiliare, per la revisione delle fasce Isee illustrata in apertura. Dalla maggioranza si è distaccata la consigliera Eva Battistini, esponente di Rifondazione, che pur ritenendo il testo della maggioranza migliorativo rispetto allo stato attuale, ha dichiarato che si sarebbe dovuto evitare l’aumento operando una variazione di bilancio, ridimensionando alcune voci, quali quelle della cultura: si è dunque astenuta sulla mozione della maggioranza, votando invece a favore del documento dell’opposizione (bocciato dal resto del centrosinistra); opposizione che, oltre naturalmente a votare favorevolmente il proprio contributo, si è a sua volta astenuta sull’iniziativa della maggioranza, parlando comunque di un passo positivo, per quanto non esattamente quello auspicato.

L’articolo Mensa Santo Stefano, per fascia Isee 20-30mila euro il costo massimo del buono pasto tornerà 6 euro proviene da Città della Spezia.

