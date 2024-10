Moneglia: apprensione per una bimba di 4 anni caduta sul lungomare

Lunghi momenti di apprensione questa sera a Moneglia sul lungomare Dante Alighieri. Poco prima delle 19.00 una bimba di 4 anni è caduta procurandosi una ferita alla testa. Sono stati immediatamente arrivati i militi della locale pubblica assistenza, il medico del 118 e l’ambulanza “India”! con infermiere a bordo. Alla giovane paziente, prima giudicata in codice rosso poi derubricata in giallo, sono state assicurate le prime cure del caso. Poi è stata trasferita al pronto soccorso di Lavagna per accertamenti che allontanino ogni dubbio relativo a possibili lesioni interne.

