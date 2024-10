Progetti: nuova piattaforma per connettere l’ecosistema dell’innovazione

Dall’ufficio stampa Compagnia San Paolo



Fondazione Compagnia di San Paolo e il Comune di Genova, in collaborazione con Feat. Ventures, annunciano il lancio di Nova Connect (www.novaconnect.ge), un progetto concepito per connettere e valorizzare l’ecosistema dell’innovazione di Genova. L’iniziativa vuole supportare startup, PMI innovative, grandi imprese e talenti locali, creando un ambiente dinamico e propizio all’innovazione. Attraverso la collaborazione tra istituzioni, aziende e imprenditori, Genova mira ad affermarsi come polo di sviluppo tecnologico e creativo.

» leggi tutto su www.levantenews.it