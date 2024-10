Genova. Inizieranno a partire dal 4 novembre le attività di indagine geognostiche necessarie per la progettazione dell’intervento manutentivo in via Donaver, nel quartiere di San Fruttuoso. Lavori attesi da anni e indispensabili per comprendere lo stato dell’impalcato che sorregge la strada.

L’intervento fortemente voluto dal Municipio Bassa Valbisagno è realizzato grazie alle risorse messe a disposizione della direzione strade dell’assessorato di Pietro Piciocchi.

