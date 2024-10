Sanità: ospedali liguri indietro e la Liguria è penultima nella tempestività delle angioplastiche per infarto

Liguria. In Liguria non è così scontato ricevere un’angioplastica coronarica entro 90 minuti nei pazienti con infarto Stemi, ossia il più grave. Si tratta di uno tra gli indicatori di efficienza del sistema inserito nel Programma nazionale esiti presentato ieri da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Dai dati emerge una importante eterogeneità territoriale. La soglia del 60% indicata nel Dm 70/2015 è superata solo dagli ospedali Sant’Andrea alla Spezia e Santa Corona a Pietra Ligure. Tra le strutture in maglia nera ci sono invece il San Paolo di Savona (27,90%) e l’ospedale di Sanremo (31,35%).

