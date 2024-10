Spezia provincia anziana: a Bonassola l’indice di vecchiaia maggiore, Santo Stefano il comune più “verde”

Una provincia anziana, composta per oltre un quarto da persone dai 65 anni in su, con età media e indice di vecchiaia superiori ai dati nazionali: questo il profilo tracciato dal Rapporto sull’economia provinciale presentato dalla Camera di commercio Riviere di Liguria. “La popolazione spezzina è anziana: gli ultra-sessantaquattrenni sono infatti il 27,8% del totale della popolazione, a fronte del 24,3% italiano – si legge nello studio dell’ente camerale, basato su dati Istat -. L’età media, pari a 49 anni, è di 2,4 anni superiore a quella nazionale. L’indice di vecchiaia provinciale si attesta, nel 2023, al 258,4%, quasi 60 punti percentuali in piu rispetto alla media nazionale. Tuttavia, nel 2023 si registra una variazione positiva del numero delle nascite (1.218, + 9 rispetto al 2022, ndr), che è assolutamente una eccezione nel panorama regionale e nazionale, grazie essenzialmente all’apporto delle famiglie straniere immigrate in provincia”.

L’indice di vecchiaia

