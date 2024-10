Taekwondo, Ayoub Ouali Idrissi si laurea vicecampione italiano

Caorle. Grande risultato per la società Olimpia ai campionati italiani cinture rosse che si sono svolti sabato 26 e domenica 27 ottobre al Palamare di Caorle, in Veneto.

Oltre 400 gli atleti, provenienti da 140 società in rappresentanza di 18 regioni, che si sono dati battaglia in una due giorni di altissimo livello svoltasi sotto gli occhi, tra gli altri, del presidente federale Angelo Cito e del presidente onorario Maestro Park Young Ghil. Per la società del maestro Giovanni Caddeo spicca la medaglia d’argento conquistata da Ayoub Ouali Idrissi che ha vinto ben tre incontri prima di arrendersi in finale contro il piacentino Bance.

