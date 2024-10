“Sono contenta per l’apprezzamento avuto, nonostante il poco tempo e i mezzi limitati. Ringrazio chi mi ha affiancato e supportato durante la breve e faticosa campagna elettorale e chi mi ha dato fiducia nell’urna. Rimane purtroppo tanta amarezza per il risultato complessivo in Liguria”. Così Olga Tartarini, reduce dalla candidatura al Consiglio regionale con la civica “Liguri a testa alta”; 524 le preferenze raccolte dall’ex assessore lericina.

A sostegno di Tartarini il gruppo “Lerici da difendere”, nato circa un anno fa, che ha tra i suoi animatori il consigliere comunale Bernardo Ratti ed Elena Darosi, presidente del comitato contrario all’installazione dei pontili. “Olga Tartarini, insegnante, persona conosciuta, impegnata nell’associazionismo, ha ottenuto un buon risultato personale – scrivono dal sodalizio lericino -, nonostante le risorse limitate per la promozione, il poco tempo disponibile e un simbolo poco conosciuto, raccogliendo 524 voti, di cui 233 a Lerici. A cui vanno purtroppo sommati oltre sessanta voti annullati, in gran parte a Lerici, per l’errore di molti elettori che hanno indicato il suo nominativo negli spazi di altre liste, voti comunque andati ad Andrea Orlando. Oltre un centinaio di preferenze anche a Sarzana, altre alla Spezia e in diverse località della provincia. L’esito locale del voto è anche un segnale per i prossimi appuntamenti lericini”. Parole che guardano alle prossime elezioni comunali, previste per il 2025.

L’articolo Tartarini: “Grazie per supporto e fiducia”. Lerici da difendere: “Esito locale voto è segnale per prossimi appuntamenti lericini” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com