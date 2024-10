300 mila euro per il park Sacro Cuore, Orsi attacca: “Non giochiamo con i soldi dei cittadini”. Russo: “E’ già di nostra proprietà”

Savona. Scontro sull’acquisto del parcheggio del Sacro Cuore a Savona proposta dalla giunta al consiglio comunale nella seduta di oggi pomeriggio. Il Comune comprerà il diritto di superfiche del parcheggio da Ata per 300mila euro.

“Vi parlo un po’ di me – esordice così il consigliere Fabio Orsi -. L’anno prossimo compio 50 anni e 15 anni fa ci siamo sposati. Abbiamo fatto due conti e abbiamo deciso di comprare casa, siamo andati in banca a chiedere quanto ci avrebbe dato. Ho chiesto quanto mi sarebbe costato fare i lavori, ho chiesto informazioni sul bene al notaio e ho chiesto all’amministratore del condominio se ci fossero spese in programma. Poi sono andato più volte per vedere com’era la zona. Mi sono convinto fosse la casa da acquistare, era tutto a posto, riuscivo a comprarla. Mi sono comportato da buon padre di famiglia, quello che non fa il passo più in là della propria gamba. Cosa facciamo noi oggi? Abbiamo chiesto quanto costa sistemarlo? Quanto costa metterlo a norma e fare gli interventi che consentono di stare tranquilli quando diluvia? Abbiamo chiesto a qualcuno di fare una perizia sul valore dell’immobile? Questo investimento è strategico se intervento costi benefici è accettabile”.

