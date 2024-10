A Savona cerimonia in ricordo dell’eccidio avvenuto nel giorno dei Santi del 1944

Savona. Venerdì 1 novembre si svolgerà la cerimonia in ricordo dell’eccidio dei sei patrioti savonesi uccisi il giorno dei Santi nel novembre 1944 come rappresaglia voluta dai fascisti a seguito dell’azione partigiana del 30 ottobre 1944 in cui venne giustiziato Giorgio Massabò, membro del Tribunale Speciale Fascista.

Si tratta di Giuseppe Baldessari di anni 26, detto “Fedo”; Pietro Cassani, carabiniere, di anni 39; Luigia Comotto, di anni 68; Paola Garelli, sappista detta “Mirka”, di anni 28; Franca Lanzone, detta “Tamara”, di anni 25; Stefano Peluffo, capo del fronte della Gioventù, di anni 18, detto “Mario” e “Penna”, decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare.

