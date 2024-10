Approvato il progetto esecutivo per il ripristino della frana di Falcinello

Con determina firmata dal dirigente dell’area tecnica Mugnani, il Comune di Sarzana ha approvato il progetto esecutivo per il ripristino della frana su via Falcinello che si era verificata a fine settembre 2021 all’ingresso del borgo collinare in seguito alle forti piogge. L’intervento, progettato dallo studio tecnico Itec Engineering per un importato complessivo di circa 184mila euro, avrà la durata di circa 70 giorni lavorativi. Palazzo Roderio inizialmente aveva richiesto il finanziamento della somma a Regione Liguria che nel novembre 2023 non lo aveva inserito nella propria programmazione. Il Comune aveva quindi provveduto a contrarre un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, concesso subito dopo, per finanziare i lavori che ora potranno finalmente partire.

