Autostrada dei Fiori, proseguono i lavori di adeguamento di 19 gallerie: investimento da 8,5 milioni di euro

Proseguono i lavori di Concessioni del Tirreno, la concessionaria del Gruppo ASTM che gestisce l’autostrada A10 Savona-Ventimiglia, per l’adeguamento delle 19 gallerie che caratterizzano la tratta, in conformità con la Direttiva Europea sui requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

Attualmente, sono in corso gli interventi della terza e ultima fase di ammodernamento su 18 gallerie. Tra i principali progetti si segnala quello della galleria Rocca Carpanea (tra Spotorno e Finale Ligure), lunga oltre 1.800 metri. I lavori, avviati il 25 settembre, prevedono una durata di 89 giorni, notevolmente ridotta rispetto ai 220 giorni originariamente stimati per limitare i disagi all’utenza, per completare le dotazioni di sicurezza e creare una nuova galleria trasversale di emergenza.

