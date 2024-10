Calcio/ Il Genoa ci prova ma non basta, la Fiorentina passa con Gosens: finisce 0-1

Il Genoa resiste per 72 minuti poi ci pensa Gosens con una zampata in area di rigore a regalare la vittoria alla Fiorentina: finisce 1-0 e rossoblu ultimi in classifica complice la vittoria di ieri del Venezia contro l’Udinese. Una gara in cui la formazione allenata da Gilardino meritava il pareggio ma c’è voluto De Gea a negare la gioia ai tifosi.

Dopo un primo tempo bruttino nel secondo tempo è Ekator a rendersi pericoloso ma la sua conclusione finisce malamente fuori. Al 62’ ci prova Dodò ma Leali respinge. Al 72’ la Fiorentina trova il vantaggio: cross di Beltran, Gosens riesce a sfruttare il rimpallo e da pochi passa infila la palla con Leali che non può fare nulla. Il Genoa non crolla, anzi ci prova due volte con Pinamonti ma De Gea non si fa superare. Entra in campo anche Gaston Pereiro arrivato nel mercato degli svincolati per aiutare Pinamonti. Al 40’ ancora la formazione di Gilardino dalla parte del portiere spagnolo ma Dodò evita il peggio anticipando Pinamonti e Vogliacco. Nella bolgia del Ferraris è Masini a regalare una sforbiciata ma la sfera termina fuori di pochi metri. Nel recupero De Gea nega il pareggio meritato al Genoa con una grandissima parata su colpo di testa di Vasquez. Lunedì prossimo la trasferta di Parma probabilmente con un Balotelli in più.

