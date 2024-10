Savona. “A me l’ufficialità non è ancora arrivata ma è questione di ore. Purtroppo non sarò più l’allenatore del Savona. I motivi? Dovete chiederli alla società. Coi ragazzi avevo un ottimo rapporto io sono sereno e tranquillo”.

Arriva dal diretto interessato la conferma: Fabrizio Monte non è più l’allenatore del Savona. Avevamo raccontato di come ci fossero state delle grosse riflessioni sul tecnico savonese dopo la sconfitta di sabato contro il Multedo.

