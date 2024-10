Carabinieri, presentata l’edizione 2025 del calendario storico: “Dedicato ai ragazzi, il nostro futuro”

Genova. “I Carabinieri e i giovani” è il tema del nuovo calendario storico dell’Arma, realizzato con il contributo dell’artista “pop” Marco Lodola e dello scrittore Maurizio de Giovanni, noto per i romanzi dedicati al commissario Ricciardi, e poi per “I Bastardi di Pizzofalcone” e “Mina Settembre”.

I testi che accompagnano le 12 tavole mensili descrivono un dialogo epistolare fra un maresciallo comandante di stazione, vedovo, e il figlio, studente alle prese con le sfide del quotidiano e con il dolore, condiviso con il padre, per la scomparsa della madre. Bullismo, dipendenze da alcol e droga, salvaguardia dell’ambiente e rispetto per l’altro, inclusività e solitudine sociale sono i temi trattati attraverso i post-it che il maresciallo lascia al figlio, cercando di comunicare con lui in modo alternativo e riuscendo così a superare gli ostacoli e le difficoltà spesso frequenti tra adulti e giovani.

» leggi tutto su www.genova24.it