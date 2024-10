Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Concessioni demaniali, procedura per l’affidamento. Lunedì 4 novembre, alle ore 11, presso la sala del Consiglio Comunale di Chiavari, si terrà l’apertura delle buste “A” per la verifica della documentazione amministrativa. Potranno partecipare alla seduta pubblica, come previsto dagli avvisi di gara, i legali rappresentanti, procuratori o delegati autorizzati.

