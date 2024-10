A Chiavari è arrivato Halloween. Come ogni 31 ottobre che si rispetti, il centro storico è stato invaso da bambini vestiti da streghe, vampiri e fantasmi: ognuno con il proprio secchiello a forma di zucca pronto per essere riempito di dolcetti e caramelle. “Dolcetto o scherzetto?” Questa la tradizionale domanda della notte delle zucche e dei teschi che grandi e piccini rivolgono ai negozianti e in cambio ricevono gustosissime leccornie.

