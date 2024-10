D’Angelo: “Nessuna scelta obbligata, neanche sulle fasce. Il risultato non può premiarci sempre, ma le prestazioni sono buone”

Appena rientrati da Brescia, in casa Spezia non c’è un momento per rilassarsi. Le Aquile, ancora imbattute, sono già proiettate alla sfida contro il Modena, che tra due giorni arriverà al Picco per strappare punti importanti. Contro, però, ci sarà uno Spezia reduce da due pari in fila, ma con prestazioni solide come spiega in conferenza stampa Luca D’Angelo: “La squadra ha fatto molto bene con il Bari, succede di non riuscire a vincere”, racconta il mister. “Con il Brescia abbiamo un po’ abbassato la prestazione, ma abbiamo fatto meglio di loro. L’importante è giocare con questo atteggiamento, il risultato non può premiarci sempre. Possiamo migliorare in tante cose, non siamo perfetti. La squadra ha sempre l’approccio giusto alle partite, mi piace”.

Terza gara in otto giorni, le assenze di Vignali e Bandinelli da fronteggiare. Ma per D’Angelo non ci sono aspetti negativi: “Le scelte sulle fasce non sono obbligate, ci sono Mateju e Cassata che possono giocarci. Abbiamo giocatori che possono sopperire alle assenze. Non penso alle diffide, prima o poi Bertola prenderà un giallo quindi non ci penso”. Possibile occasione per alcuni giocatori, da Degli Innocenti a Falcinelli, passando per il recupero di Kouda e l’ottimo Candelari visto a Brescia: “Degli Innocenti può giocare dall’inizio, può anche subentrare. Era pronto anche prima, abbiamo tanti centrocampisti forti tra cui lui, che si allena sempre bene. Anche Falcinelli è pronto, si allena con grande costanza e ci sta sia della partita. Kouda è un giocatore duttile nei ruoli offensivi, può fare la seconda punta come il centrocampista. Candelari ha adempito alle mie richieste a Brescia, è un ragazzo particolare, difficile da etichettare”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com