Domenica il fantasma di Hans Christian Andersen si aggirerà tra le sale del Museo Lia

“Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche” propone per domenica 3 novembre alle ore 16.00 al Museo Lia il laboratorio didattico “Il fantasma di Hans. Piccoli brividi da Grand Tour”. Tra i viaggiatori che affrontarono il Grand Tour ci fu lo scrittore Hans Christian Andersen, che si innamorò soprattutto di Napoli, tanto da dichiarare “Quando sarò morto tornerò a Napoli a fare il fantasma”. Domenica sarà possibile immaginare l’autore de La Sirenetta aggirarsi tra i dipinti esposti in mostra e nel laboratorio sarà realizzato il suo prezioso taccuino di appunti e disegni, dal quale non si separava mai.

Il laboratorio didattico ha il costo di 5 euro, è rivolto a bambini fra i 6 e i 12 anni ed ha la durata di un’ora e mezza. Si consiglia la prenotazione.

Museo Civico “Amedeo Lia”, via del Prione, 234 – La Spezia – Tel. 0187.727220

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com